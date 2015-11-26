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Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов



В рамках аукциона "Icons & Idols Trilogy: Rock ‘N' Roll" были проданы три гитары Эдди Ван Халена: гитара Kramer за номером F 0024 созданная Ван Халеном и его техником Matt'ом Bruck'ом в домашней студии 5150 ушла за $231,250; гитара 2004 EVH Charvel Art Series ушла за $140,800 и еще одна гитара была продана за 50 000 долларов. WOLFGANG VAN HALEN негативно отреагировал на подачу новостей об этом аукционе — с его твиттами можно познакомиться ниже.







The headline should read:

“Three guitars that are striped were sold at an auction for charity.” They weren’t stage guitars. I had nothing to do with this. I don’t EVER plan on selling any of my father’s iconic guitars. The only place they’d possibly belong in is a museum. https://t.co/npM4TZKWYU — Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) December 3, 2020









Also one was a gift. I don’t know who’d want to give that away. Timing is a little fishy to me.

— Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) December 3, 2020









Oh wait, scratch that.

It WASN’T for charity. They’re just taking advantage of my father’s passing. What a surprise. Fuck ‘em. — Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) December 3, 2020











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