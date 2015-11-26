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*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 45
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
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Van Halen

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3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

27 ноя 2020 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена

27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»

26 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене

25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием

23 ноя 2020 : 		 Хочешь установку VAN HALEN?

20 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN был готов освободить место Anthony

18 ноя 2020 : 		 Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY

18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена

18 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»

18 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл

17 ноя 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1975 года

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1974 года

13 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR отрицает, что разговоры про реюнион VAN HALEN имели место
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|||| сегодня

Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов



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В рамках аукциона "Icons & Idols Trilogy: Rock ‘N' Roll" были проданы три гитары Эдди Ван Халена: гитара Kramer за номером F 0024 созданная Ван Халеном и его техником Matt'ом Bruck'ом в домашней студии 5150 ушла за $231,250; гитара 2004 EVH Charvel Art Series ушла за $140,800 и еще одна гитара была продана за 50 000 долларов. WOLFGANG VAN HALEN негативно отреагировал на подачу новостей об этом аукционе — с его твиттами можно познакомиться ниже.

Three Of EDDIE VAN HALEN















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