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Van Halen

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|||| 30 окт 2020

JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»



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Joe Bonamassa прокомментировал кончину Эдди Ван Халена, сказав, что он был «необычайно влиятельным» гитаристом, который «придумал несколько действительно изобретательных, мощных вещей».

Bonamassa выразил свою признательность инновационному гитаристу VAN HALEN, который умер от рака 6 октября в возрасте 65 лет, во время интервью журналу Guitar Interactive:

«Это как снова потерять Стиви [Рэя Вона] и [Джими] Хендрикса.

[Люди] никогда бы не сказали, что я большой фанат Эдди Ван Халена.

Когда я слышу его треки, особенно ранние, я слышу блюз-рокового парня, который придумал действительно изобретательные, мощные вещи. Я слышу в нём блюз. Я слышу много песен — даже "Hot For Teacher" и тому подобное — и это в стиле: "Давайте сделаем "La Grange" в 80-х". Его звучание, оно настолько чистое — я слышу [Eric'a] Clapton'a; я слышу блюз. А потом он просто отправился в другом направлении.

Он был невероятно влиятельным для многих, и вы осознаёте, что есть эпоха до Эдди, а затем после Эдди. Вот и всё. Я о том, сколько одинарных хамбакеров на стратах было до 1978 года? Одна ручка и куча полосок на ней. Теперь их миллионы. Это один парень. Вот как он всё изменил».

JOE BONAMASSA On Death Of EDDIE VAN HALEN: It





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