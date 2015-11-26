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Van Halen

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1 дек 2021 : 		 SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»

28 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

23 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Эдди — как второе пришествие Христа»

23 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

12 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене

27 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»

21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»

2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN

23 июл 2021 : 		 Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью

2 июл 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»

30 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге

27 июн 2021 : 		 Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с молотка

20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»

17 июн 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов
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|||| сегодня

SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»



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SLASH в рамках недавнего интервью вновь коснулся значимости Эдди Ван Халена для рок-музыки:

«По большому счёту я вообще не принадлежу к этой школе гитарной игры восьмидесятых. Но когда я вместе со всеми в 1978 году впервые услышал дебютную пластинку VAN HALEN, она меня просто потрясла. Это была чертовски тяжёлая запись. Это был момент, когда семидесятые резко изменились, и именно эта пластинка была главным источником перемен. Я был ещё ребёнком, в то время я только начинал играть. Когда она вышла, я ещё даже не брал в руки инструмент, я сделал это год спустя, но когда я начал играть на гитаре, все пытались подражать Эдди, и все фокусировались на очевидных приёмах, на грёбаном теппинге, на гармониках, на рычаге тремоло, и на всех этих действительно охренительных приёмах, которые были у Эдди. Но то, как он это делал, было частью его личности, это было частью его мелодического чутья, и это было реально своего рода музыкальной свободой, к которой никто после него даже не приблизился и близко в этом плане. И поэтому я всегда любил Эдди. И между всеми его очень специфическими техниками у него также была отличная, б$$$ь, рок-н-ролльная лирика, просто очень крутая, блюзовая, угарная рок-лирика. Так что, да, я люблю Эдди!»

SLASH On EDDIE VAN HALEN:



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