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SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»



SLASH в рамках недавнего интервью вновь коснулся значимости Эдди Ван Халена для рок-музыки:



«По большому счёту я вообще не принадлежу к этой школе гитарной игры восьмидесятых. Но когда я вместе со всеми в 1978 году впервые услышал дебютную пластинку VAN HALEN, она меня просто потрясла. Это была чертовски тяжёлая запись. Это был момент, когда семидесятые резко изменились, и именно эта пластинка была главным источником перемен. Я был ещё ребёнком, в то время я только начинал играть. Когда она вышла, я ещё даже не брал в руки инструмент, я сделал это год спустя, но когда я начал играть на гитаре, все пытались подражать Эдди, и все фокусировались на очевидных приёмах, на грёбаном теппинге, на гармониках, на рычаге тремоло, и на всех этих действительно охренительных приёмах, которые были у Эдди. Но то, как он это делал, было частью его личности, это было частью его мелодического чутья, и это было реально своего рода музыкальной свободой, к которой никто после него даже не приблизился и близко в этом плане. И поэтому я всегда любил Эдди. И между всеми его очень специфическими техниками у него также была отличная, б$$$ь, рок-н-ролльная лирика, просто очень крутая, блюзовая, угарная рок-лирика. Так что, да, я люблю Эдди!»







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