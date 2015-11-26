сегодня



Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена



Клавишник David Garfield играл со многими известными музыкантами, начиная с Larry Carlton'a и Steve'a Lukather'a до George'a Benson'a и Smokey Robinson'a. По сообщению Guitar World, одним из венцов своей карьеры он считает запись в конце 90-х вместе с Эдди Ван Халеном. И сейчас впервые он представил этот трек — кавер-версию композиции Джими Хендрикса "If 6 Was 9".







+0 -0



просмотров: 261

