сегодня



YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена



В рамках беседы с Guitar World YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена:



«На второй пластинке есть тема "Outta Love Again". Эдвард и Alex исполняют всё за один дубль. Это же нечто... Это так круто. Этот дух невероятно меня вдохновил, но моей любимой темой является "Ain’t Talkin’ ’Bout Love". Я много лет использовал это звучание как мерило. Я слушал и думал: "Если я смогу звучать так же хорошо, значит, у меня получился хороший звук". И рифф просто охренеть не встать! Но в целом впечатление от Эдди у меня из серии: "Вывернись донельзя и поскакали". Его влияние не меня просто невозможно измерить. На всех нас. Просто безумное!»







+0 -0



просмотров: 231

