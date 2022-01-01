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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 34
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Van Halen

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DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом



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DAVID LEE ROTH в программе "The Roth Show" рассказал о том, как шла работа по сочинению материала с Эдди Ван Халеном:

«Мой дорогой почивший Эд. Боже, как мне его не хватает! Мне было хорошо с Эдом. Уолт Дисней однажды сказал: "Знаете что? Мой роман с Микки Маусом был лучше, чем любой роман с женщиной, который у меня когда-либо случался". Я должен сказать вам: играть с Эдом, сочинять песни с Эдом, представлять эти песни с Эдом было лучше, чем любая моя любовная связь. И некоторые из этих песен, я думаю, могут остаться в веках — или до последнего шёпота времени, как сказал Шекспир. Они стали гимнами. Интересно, где сейчас звучит "Jump"?"»




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