сегодня



Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене



Гитарист TESLA Frank Hannon в интервью "Thunder Underground" рассказал о своём отношении к Эдди Ван Халену:



«Когда "Van Halen I" только вышел в 1978 году, я играл на гитаре около, ну не знаю, год или около того. Мне было 11 лет. И мы с моим кузеном слушали CREEDENCE CLEARWATER [REVIVAL]. Самый жёсткий тяжёлый рок, который мы слушали, был AEROSMITH, и всё в таком духе, может быть, TED NUGENT. Но когда вышел "Van Halen I", я купил пластинку в магазине под названием Tower Records здесь, в Сакраменто, и привёз её домой. И это снесло мне крышу. Я попробовал каждый трюк с проигрывателем, чтобы замедлить запись, чтобы попытаться понять, что, чёрт возьми, он играл. Особенно "Ain't Talkin" "Bout Love", гитарный рифф к "Ain't Talkin' 'Bout Love", вступление к нему звучало как машина. Я никогда не слышал, чтобы гитарист играл с такой агрессивной убеждённостью и звучал так, как Эдди Ван Хален на "Van Halen I".



На вопрос, изменил ли первый альбом VAN HALEN то, как он играл на гитаре, он ответил:



«Ну, в 11 лет я всё равно не был настолько хорош в игре на гитаре, так что на самом деле это не изменило того, как я играл, кроме того, что это просто сводило меня с ума и немного пугало, типа: "Вау! Как это вообще возможно?" — создать такой звук, который был бы таким технически совершенным, но агрессивным и блюзовым, и всё то, что я любил в гитарной игре моих кумиров, он просто вывел на совершенно иной футуристический уровень.



Если быстро промотать вперёд и перейти к моменту, когда мы стали TESLA и начали создавать свою собственную музыку, то да — Эдди Ван Хален оказал на меня влияние, особенно на первом альбоме TESLA "Mechanical Resonance". Если вы послушаете "Cumin' Atcha Live", то, исполняя гитарное соло на этом альбоме... На нашем первом альбоме мы хотели сделать нашу собственную версию "Eruption", так что если вы послушаете "Cumin' Atcha Live", то на её создание повлиял Эдди Ван Хален. Большая часть моей техники, как, к примеру, на "Modern Day Cowboy", и восходящее легато, которое мы делаем, — всё это было создано под влиянием Эдди Ван Халена.



Можно пойти ещё дальше и сказать, что в какой-то момент мне пришлось выбирать и перестать быть похожим на Эдди. Всё потому что все гитаристы планеты — George Lynch, парень из WHITE LION — все в 80-х годах пытались играть на гитаре в стиле Эдди Ван Халена. Так что лично я решил, что всё равно не смогу быть таким, как бы это мне ни нравилось, поэтому буду держаться Gibson SG и оставаться более классически ориентированным гитаристом. Мне пришлось как бы изменить свой стиль, чтобы попытаться найти оригинальный подход.



Эдди Ван Хален определённо повлиял на меня не только как гитарист, но и как человек, играющий на клавишах. Так что если вы послушаете первый альбом TESLA "Changes" и то, что я делал на фортепиано, — всё это было создано под влиянием игры Эдди на фортепиано. Так что его влияние на меня по всем фронтам было значительным».



















+0 -0



просмотров: 161

