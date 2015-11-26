Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 19
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 18
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

27 ноя 2020 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена

27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»

26 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене

25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием

23 ноя 2020 : 		 Хочешь установку VAN HALEN?

20 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN был готов освободить место Anthony

18 ноя 2020 : 		 Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY

18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене



*
zoom
*
* *
Гитарист TESLA Frank Hannon в интервью "Thunder Underground" рассказал о своём отношении к Эдди Ван Халену:

«Когда "Van Halen I" только вышел в 1978 году, я играл на гитаре около, ну не знаю, год или около того. Мне было 11 лет. И мы с моим кузеном слушали CREEDENCE CLEARWATER [REVIVAL]. Самый жёсткий тяжёлый рок, который мы слушали, был AEROSMITH, и всё в таком духе, может быть, TED NUGENT. Но когда вышел "Van Halen I", я купил пластинку в магазине под названием Tower Records здесь, в Сакраменто, и привёз её домой. И это снесло мне крышу. Я попробовал каждый трюк с проигрывателем, чтобы замедлить запись, чтобы попытаться понять, что, чёрт возьми, он играл. Особенно "Ain't Talkin" "Bout Love", гитарный рифф к "Ain't Talkin' 'Bout Love", вступление к нему звучало как машина. Я никогда не слышал, чтобы гитарист играл с такой агрессивной убеждённостью и звучал так, как Эдди Ван Хален на "Van Halen I".

На вопрос, изменил ли первый альбом VAN HALEN то, как он играл на гитаре, он ответил:

«Ну, в 11 лет я всё равно не был настолько хорош в игре на гитаре, так что на самом деле это не изменило того, как я играл, кроме того, что это просто сводило меня с ума и немного пугало, типа: "Вау! Как это вообще возможно?" — создать такой звук, который был бы таким технически совершенным, но агрессивным и блюзовым, и всё то, что я любил в гитарной игре моих кумиров, он просто вывел на совершенно иной футуристический уровень.

Если быстро промотать вперёд и перейти к моменту, когда мы стали TESLA и начали создавать свою собственную музыку, то да — Эдди Ван Хален оказал на меня влияние, особенно на первом альбоме TESLA "Mechanical Resonance". Если вы послушаете "Cumin' Atcha Live", то, исполняя гитарное соло на этом альбоме... На нашем первом альбоме мы хотели сделать нашу собственную версию "Eruption", так что если вы послушаете "Cumin' Atcha Live", то на её создание повлиял Эдди Ван Хален. Большая часть моей техники, как, к примеру, на "Modern Day Cowboy", и восходящее легато, которое мы делаем, — всё это было создано под влиянием Эдди Ван Халена.

Можно пойти ещё дальше и сказать, что в какой-то момент мне пришлось выбирать и перестать быть похожим на Эдди. Всё потому что все гитаристы планеты — George Lynch, парень из WHITE LION — все в 80-х годах пытались играть на гитаре в стиле Эдди Ван Халена. Так что лично я решил, что всё равно не смогу быть таким, как бы это мне ни нравилось, поэтому буду держаться Gibson SG и оставаться более классически ориентированным гитаристом. Мне пришлось как бы изменить свой стиль, чтобы попытаться найти оригинальный подход.

Эдди Ван Хален определённо повлиял на меня не только как гитарист, но и как человек, играющий на клавишах. Так что если вы послушаете первый альбом TESLA "Changes" и то, что я делал на фортепиано, — всё это было создано под влиянием игры Эдди на фортепиано. Так что его влияние на меня по всем фронтам было значительным».

TESLA








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 161

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом