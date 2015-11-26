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Van Halen

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13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата

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13 окт 2020 : 		 PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена

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9 окт 2020 : 		 Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%
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Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена



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Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена, который скончался в возрасте 65 лет от рака. Она это сделала в рамках беседы по случаю выхода нового сингла "The Rising" в ответе на вопрос о том, каким она помнит Эдди:

«О Боже мой. Ну, он до чёртиков пугал любого гитариста. И он был таким новатором. Он придумал настоящий язык игры на гитаре, который пытались повторить все, но ни у кого так и не вышло. Но я могу сказать, что чувствую себя польщённой тем, что мне выпала возможность его знать. Он был очень милым, и я смогла подарить ему первую акустическую гитару. Я как-то спросила: "Что ты подразумеваешь под тем, что ты не особо много играл на акустике?" А он ответил: "Ну... У меня нет ни одной". И я такая: "О, так сейчас будет". Я взяла одну из своих гитар и вручила ему её, сказав: "Ну что же, вот теперь она у тебя есть!" И вот рано-рано следующим утром, когда рассвет только набирал свою силу, — это всё было в 80-е — в моём номере раздался телефонный звонок, и это был Эдди. Он протусил всю ночь, но сказал: "Тебе надо послушать, я кое-что придумал на акустике". И он сыграл мне по телефону, а я к тому времени ещё толком не проснулась. Но это было одно из самых красивых музыкальных произведений. В нём было что-то вроде мелодичной, классической и эфирной вещи. И если бы я была немного более бодра, я бы заставила его прислать мне эту запись (смеётся). Но я никогда не забуду этот момент. Он просто придумал такой замечательный язык игры на гитаре».

HEARTвЂ™s NANCY WILSON On Passing of EDDIE VAN HALEN - вЂњHe Scared The Hell Out Of Every Other Guitar Player On EarthвЂќ



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