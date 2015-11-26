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STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена



STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:



«Испытываю глубокую печаль и чрезвычайную признательность. Но признательность и любовь — больше. Давайте на минутку представим, каким бы был мир без него. Это нереально.



Спасибо, Король Эдвард. Ты был невероятно любим, и тебя будет очень не хватать».







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