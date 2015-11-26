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Van Halen

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2 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене

27 май 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов

18 май 2021 : 		 Гитара Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

14 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена

16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN

8 апр 2021 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

23 мар 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN»

22 мар 2021 : 		 Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену

22 мар 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»

3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

12 янв 2021 : 		 EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене

11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»
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Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене



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В рамках недавней беседы барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen рассказал, почему для своей серии картин "Legend" он выбрал и Эдди Ван Халена:

«Я по-настоящему равнялся на него. Я думаю, он навсегда изменил игру на гитаре. Я считаю, что он и Джими Хендрикс вдохновили других музыкантов. Это просто колоссальная потеря. Мне посчастливилось встретиться с ним в 91-м году. Он был очень непритязательный. Вы бы никогда не подумали, что он делал то, что делал на сцене. Но я просто хотел запечатлеть его улыбку. Казалось, он был в своей стихии. Это настоящая дань уважения ему. И, конечно, я очень сочувствую его семье».

DEF LEPPARD





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