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Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене



В рамках недавней беседы барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen рассказал, почему для своей серии картин "Legend" он выбрал и Эдди Ван Халена:



«Я по-настоящему равнялся на него. Я думаю, он навсегда изменил игру на гитаре. Я считаю, что он и Джими Хендрикс вдохновили других музыкантов. Это просто колоссальная потеря. Мне посчастливилось встретиться с ним в 91-м году. Он был очень непритязательный. Вы бы никогда не подумали, что он делал то, что делал на сцене. Но я просто хотел запечатлеть его улыбку. Казалось, он был в своей стихии. Это настоящая дань уважения ему. И, конечно, я очень сочувствую его семье».







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