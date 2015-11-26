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Как почтить память Эдди Ван Халена?



Wolfgang Van Halen прокомментировал вариант почтения памяти своего отца, легендарного гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халена, в Пасадене, Калифорния. В прошлом месяце в Пасадене состоялось заседание городского совета, на котором обсуждался вопрос о мемориале в честь Эдди.



Городскому главе Стиву Мермеллу было поручено придумать, как лучше всего почтить память музыканта, скончавшегося 6 октября в возрасте 65 лет. Во время визита в "Good Day LA" Wolfgang сказал:



«Я считаю, что просто невероятно, что есть такая поддержка, чтобы почтить его имя. Чем бы это ни закончилось, у них есть моя полная поддержка. Если бы я мог что-то предложить, то, полагаю, что-то простое — например название улицы, это было бы просто здорово!»



Среди предложений для мемориала — переименование переулка Электрик Драйв в честь Эдди; установка памятника где-нибудь в городе; переименование парка; статуя в натуральную величину; превращение дома его детства в историческую достопримечательность.



Член совета, Виктор Гордо предложил Мермеллу собрать общественную группу, чтобы найти наиболее подходящий способ вспомнить Ван Халена, который посещал школу в Пасадене вместе со своим братом-барабанщиком Alex'ом, и играл на вечеринках на задних дворах на районе в начале 1970-х годов, прежде чем подписать знаковый контракт и получить мировую известность.



По сообщению Pasadena Now, возможно, в работе есть и другие варианты почтить память Эдди Ван Халена. Городской колледж Пасадены также рассмотрит вопрос о мемориале на своём следующем заседании Попечительского совета, а операционная компания Пасадены получила запрос на проведение виртуального концерта для сбора средств на строительство статуи.



В первые три недели после смерти Эдди город подвергся граду сообщений с просьбами отдать дань уважения гитаристу, «чтобы признать его связь с Пасаденой, как и влияние, которое его артистизм оказал на музыку», — написал Мермелл в своём отчёте.



«Признание Ван Халена группой и/или отдельными её участниками должно быть принято во внимание. С его уходом признание Эдди Ван Халена как музыкального артиста отмечается ввиду его значительного влияния, оказанного на жанр рок-н-ролла, и его наследие является источником гордости родного города».













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