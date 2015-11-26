Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 99
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 48
*METALLICA почти месяц занята сочинением 46
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 32
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием

23 ноя 2020 : 		 Хочешь установку VAN HALEN?

20 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN был готов освободить место Anthony

18 ноя 2020 : 		 Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY

18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена

18 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»

18 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл

17 ноя 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1975 года

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1974 года

13 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR отрицает, что разговоры про реюнион VAN HALEN имели место

11 ноя 2020 : 		 REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»

11 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER вспоминает Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 Сын скорбит по Эдди Ван Халену

8 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»

6 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца

30 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»

28 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене

27 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»

27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

25 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Как почтить память Эдди Ван Халена?



*
zoom
*
* *
Wolfgang Van Halen прокомментировал вариант почтения памяти своего отца, легендарного гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халена, в Пасадене, Калифорния. В прошлом месяце в Пасадене состоялось заседание городского совета, на котором обсуждался вопрос о мемориале в честь Эдди.

Городскому главе Стиву Мермеллу было поручено придумать, как лучше всего почтить память музыканта, скончавшегося 6 октября в возрасте 65 лет. Во время визита в "Good Day LA" Wolfgang сказал:

«Я считаю, что просто невероятно, что есть такая поддержка, чтобы почтить его имя. Чем бы это ни закончилось, у них есть моя полная поддержка. Если бы я мог что-то предложить, то, полагаю, что-то простое — например название улицы, это было бы просто здорово!»

Среди предложений для мемориала — переименование переулка Электрик Драйв в честь Эдди; установка памятника где-нибудь в городе; переименование парка; статуя в натуральную величину; превращение дома его детства в историческую достопримечательность.

Член совета, Виктор Гордо предложил Мермеллу собрать общественную группу, чтобы найти наиболее подходящий способ вспомнить Ван Халена, который посещал школу в Пасадене вместе со своим братом-барабанщиком Alex'ом, и играл на вечеринках на задних дворах на районе в начале 1970-х годов, прежде чем подписать знаковый контракт и получить мировую известность.

По сообщению Pasadena Now, возможно, в работе есть и другие варианты почтить память Эдди Ван Халена. Городской колледж Пасадены также рассмотрит вопрос о мемориале на своём следующем заседании Попечительского совета, а операционная компания Пасадены получила запрос на проведение виртуального концерта для сбора средств на строительство статуи.

В первые три недели после смерти Эдди город подвергся граду сообщений с просьбами отдать дань уважения гитаристу, «чтобы признать его связь с Пасаденой, как и влияние, которое его артистизм оказал на музыку», — написал Мермелл в своём отчёте.

«Признание Ван Халена группой и/или отдельными её участниками должно быть принято во внимание. С его уходом признание Эдди Ван Халена как музыкального артиста отмечается ввиду его значительного влияния, оказанного на жанр рок-н-ролла, и его наследие является источником гордости родного города».

How Should Pasadena Honor EDDIE VAN HALEN? His Son Has A Suggestion





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 300

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом