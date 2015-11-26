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Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене



В рамках программы "Talk Is Jericho" участники DREAM THEATER John Petrucci и James LaBrie коснулись темы потери двух величайших рок-музыкантов, оказавших огромное влияние на всю рок-сцену, — Нила Пирта из RUSH и Эдди Ван Халена из VAN HALEN.



Petrucci сказал:



«Это очень тяжело. Когда не стало Нила, мы были в туре — в Европе. Для меня RUSH — моя любимая команда. Я полюбил RUSH всем сердцем, когда рос. И Нил, безусловно, был не просто барабанщиком, он привнёс в мир ударных очень и очень многое, но он также оказал на меня просто грандиозное влияние как автор текстов — быть может, именно он оказал на меня влияние больше остальных. Так что всегда трагично терять всех тех, кто ушёл за эти годы, всех замечательных музыкантов, которые стареют, заболевают и всё в таком духе, но уход Нила меня очень затронул... Это был первый момент, когда я подумал: "Ого, а ведь RUSH больше не сыграют". Я знаю, что они и так ушли, но я больше никогда не прочитаю его новых стихов, я больше никогда не смогу вновь увидеть его самого и его игру. Я был очень опечален — очень сильно. И да — мы же ещё были в туре, так что всё было куда сложнее и жёстче».



LaBrie добавил:



«Я пытался смириться с уходом Нила и Эдди, просматривая старые записи или клипы, я начал крутить старые видео RUSH, и вроде как прикоснулся душой к Нилу: "Ок, я делаю это, потому что мы уже скучаем по тебе". И то же самое с Эдди. Последние пару недель, пока я пью кофе, у меня под рукой ноутбук, и я просто смотрю старые видео. На днях мне попался клип, в котором Эдди шёл по своему дому и отвечал на вопросы парня с MTV. И я просто заново всё переживал. Ты больше начинаешь понимать, кем он был. Каким он был, какие у него были интересы и всё такое, — у меня такая терапия, попытка смириться с его уходом: "Ого, чувак. Мы потеряли одних из величайших людей в музыке. Таких влиятельных"».



John продолжил:



«Что касается Эдди, это тоже серьёзный удар, потому что электрогитары по сути особо и не было — она началась годов с 50-х. И вы можете назвать имена двух или трёх человек, которые были единственными в своём роде, изменившими принципы игры, — это [Джими] Хендрикс или... Эдди — он как раз из таких. Игра на гитаре перестала быть прежней с момента выхода "Van Halen I" — она просто изменилась навсегда. И я не могу вспомнить ни одного гитариста, который, насколько я знаю, не был бы под его влиянием, кому не снесло бы башню от того, что он сделал. Только его творческий дух и его новаторство — звучание, которое у него было, и его стиль. И самый сильный удар в том, что вы больше никогда этого не увидите. Это странное, грустное чувство. Он был относительно молодым человеком. Он мог бы играть ещё много лет, мы никогда не увидим эту магию, и никогда не будет никого, кто бы мог с ним сравниться. Пожалуй, я даже не смогу назвать имена пятерых человек, которые бы имели такой уровень [влияния]; это безумие... И это никак не связано с невероятными гитаристами, которые появились позже, кто был невероятно инновационен, удивителен и умопомрачителен, — все от [Аллана] Холдсуорта и далее, но что касается простого культового парня...



В нашем мирке своего рода пузырь, так что если случается уход того, что был невероятен и очень влиятелен в нашем миру, его имя может и не сказать ничего простому человеку. Но в случае с Эдди всё иначе — это уровень Майкла Джексона».













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