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Фигурка EDDIE VAN HALEN выйдет в 2022 году



Funko добрались и до Эдди Ван Халена, чья фигурка будет представлена уже в январе 2022 года.



«Папа подписался под этим проектом ещё в 2019 году, и это замечательно, что он наконец-то воплотился в жизнь. Я в восторге от того, что получилось! #Funko» — написал сын музыканта.

























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