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Van Halen

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28 янв 2019 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»

14 дек 2018 : 		 DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?

30 авг 2018 : 		 Фрагмент документального фильма VAN HALEN

14 авг 2018 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY

3 июл 2018 : 		 WOLFGANG VAN HALEN завершил запись сольного альбома

2 ноя 2017 : 		 SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»

15 май 2017 : 		 SAMMY HAGAR о возможности возвращения в VAN HALEN

1 апр 2017 : 		 Нереализованный трек EDDIE VAN HALEN

18 авг 2016 : 		 SAMMY HAGAR извинился перед VAN HALEN

23 май 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1978 года появился в сети

20 апр 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1984 года появился в сети

13 апр 2016 : 		 VAN HALEN опубликовали демо к альбому "5150"

27 мар 2016 : 		 SAMMY HAGAR готов вернуться в VAN HALEN на своих условиях

24 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS о ранних записях VAN HALEN

11 фев 2016 : 		 SAMMY HAGAR о возможном возвращении в VAN HALEN

18 янв 2016 : 		 MICHAEL ANTHONY не собирается в VAN HALEN

8 янв 2016 : 		 Редкие записи VAN HALEN

9 дек 2015 : 		 VAN HALEN прослушивают MITCH MALLOY

24 ноя 2015 : 		 Редкий инструментал VAN HALEN

21 окт 2015 : 		 Редчайшая кавер-версия QUEEN от VAN HALEN

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

18 сен 2015 : 		 Редкая кавер-версия THE KINKS от VAN HALEN

30 авг 2015 : 		 Фронтмен VAN HALEN увернулся от летящего пива

2 авг 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

22 июл 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

19 июл 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN
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|||| 28 янв 2019

MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»



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Бывший басист VAN HALEN MICHAEL ANTHONY:ответил на вопрос о возможном возвращении в группу:

«Я никогда не говорил никогда. Но на текущий момент... Я понятия не имею, откуда идут все эти слухи, но лично я ни с кем ни о чем не говорил. Так что ничего на этот счет не скажу, но кто знает...»



MICHAEL ANTHONY: 'I Haven't Been Contacted' About A VAN HALEN Reunion




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