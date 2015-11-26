28 янв 2019



MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN »



Бывший басист VAN HALEN MICHAEL ANTHONY:ответил на вопрос о возможном возвращении в группу:



«Я никогда не говорил никогда. Но на текущий момент... Я понятия не имею, откуда идут все эти слухи, но лично я ни с кем ни о чем не говорил. Так что ничего на этот счет не скажу, но кто знает...»















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