сегодня



SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»



SAMMY HAGAR в интервью USA Today ответил на вопрос, как он относится к Эдди Ван Халену:



«Сейчас я дорожу воспоминаниями о нём больше, чем когда-либо. То, что случилось с нами в конце, было прискорбно. Так бывает, когда в дело вступают алкоголь и наркотики, а я переживаю развод. Это позор. Если бы VAN HALEN и сегодня были вместе, мы были бы хедлайнерами всех фестивалей по всему миру.



Мне не хватает его уникального творчества. Он играл что-то, а я говорил: "Что? Откуда, чёрт возьми, это взялось?" Он был нестандартным, невероятно оригинальным. Это творчество всегда поднимало мне настроение».







+0 -0



просмотров: 135

