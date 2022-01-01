19 апр 2022



DAVID LEE ROTH о туре VAN HALEN



DAVID LEE ROTH также подтвердил то, что обсуждается тур VAN HALEN в память об Эдди:



«Обсуждаем варианты, что можем сделать — тур или что-то в таком духе — то, что будет должным трибьютом Эдди и наследию VAN HALEN».







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