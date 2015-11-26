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Van Halen

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7 фев 2022 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Мы были домоседами»

4 фев 2022 : 		 BUMBLEFOOT, MICHAEL STARR, NITA STRAUSS почтили память Эдди Ван Халена

19 янв 2022 : 		 Sammy Hagar: «Вряд ли кто-нибудь понимал, насколько Эдди был болен»

9 янв 2022 : 		 Первые альбомы VAN HALEN выйдут на виниле

12 дек 2021 : 		 Фигурка EDDIE VAN HALEN выйдет в 2022 году

7 дек 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

1 дек 2021 : 		 SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»

28 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

23 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Эдди — как второе пришествие Христа»

23 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

12 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене

27 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»

21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»

2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN

23 июл 2021 : 		 Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью
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Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Мы были домоседами»



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Valerie Bertinelli, занимающаяся раскруткой новой книги "Enough Already: Learning To Love The Way I Am Today", рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим мужем:

«Мы поддерживали нашу связь. Было несколько лет, сразу после моего переезда, когда он был немного зол на меня, но мы всегда старались оставаться на связи, поддерживать общение. Особенно когда [наш сын] Wolfie подрос, мы хотели как можно лучше воспитывать детей вместе. И я очень благодарна, что ближе к концу его жизни мы смогли прийти к пониманию того, как нам жаль, мы смогли искупить все наши сожаления о том, как мы относились друг к другу, и вернуться к той любви, которую мы изначально разделяли друг к другу.

Мы были настоящими домоседами. За исключением нашей работы — моей на телевидении и Эда, играющего перед тысячами и тысячами людей — это были просто занятия, которыми мы занимались; мы не были такими, какими мы были. И мы жили очень тихой, уединённой жизнью вместе. Я к тому, что иногда бывали безумные моменты — да, потому что были наркотики и алкоголь; 80-е были безумными — но если разобраться, у Эда была очень щедрая душа. Он был добрым. Он просто не знал, как быть подобным с самим собой, потому что ему было очень больно, и он справлялся со своей болью с помощью наркотиков и алкоголя. А я была слишком молода, чтобы быть сострадательной, какой могла бы быть в то время».

EDDIE VAN HALEN





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

AlexTronenko


7 фев 2022, 17:03		что сказать, шикарная семейка у Эдди. Сын после смерти Эдди свой сольник раскручивает, бывшая жена - книгу..

IYDKMIGTHTKY13


7 фев 2022, 18:02		Если бы моя семья на моем имени могла бы хоть как-то заработать после моей смерти, я бы не был против, т.к. с того света помочь им больше никак не мог бы, а самому мне было бы глубоко похуй. Я же умер.


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