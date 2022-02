сегодня



Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Мы были домоседами»



Valerie Bertinelli, занимающаяся раскруткой новой книги "Enough Already: Learning To Love The Way I Am Today", рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим мужем:



«Мы поддерживали нашу связь. Было несколько лет, сразу после моего переезда, когда он был немного зол на меня, но мы всегда старались оставаться на связи, поддерживать общение. Особенно когда [наш сын] Wolfie подрос, мы хотели как можно лучше воспитывать детей вместе. И я очень благодарна, что ближе к концу его жизни мы смогли прийти к пониманию того, как нам жаль, мы смогли искупить все наши сожаления о том, как мы относились друг к другу, и вернуться к той любви, которую мы изначально разделяли друг к другу.



Мы были настоящими домоседами. За исключением нашей работы — моей на телевидении и Эда, играющего перед тысячами и тысячами людей — это были просто занятия, которыми мы занимались; мы не были такими, какими мы были. И мы жили очень тихой, уединённой жизнью вместе. Я к тому, что иногда бывали безумные моменты — да, потому что были наркотики и алкоголь; 80-е были безумными — но если разобраться, у Эда была очень щедрая душа. Он был добрым. Он просто не знал, как быть подобным с самим собой, потому что ему было очень больно, и он справлялся со своей болью с помощью наркотиков и алкоголя. А я была слишком молода, чтобы быть сострадательной, какой могла бы быть в то время».













