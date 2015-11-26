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Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч



Персонально спроектированная Эдди Ван Халеном гитара, на которой он играл на концерте 16 февраля 2008 года и была подписана серебряным маркером, ушла за $37,500.







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