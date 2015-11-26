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Van Halen

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15 июл 2015 : 		 Запись саундчека VAN HALEN
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DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?



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В недавнем разговоре с Vulture DAVID LEE ROTH, обсуждавший по большей части недавно запущенную линейку продуктов по уходу за кожей, сказал: «В следующий раз моя рок-группа будет играть там же, где играют Yankees».

Когда интервьюер попросил уточнить, означают ли его слова, что VAN HALEN выступят на стадионе Yankee, тот ответил:

«Я не могу... Если я сейчас что-то скажу под запись, все начнут причитать: "Ой, утечка..." Но группа будет — не скажу ничего более».

На просьбу прокомментировать эти слова подробнее Roth ответил:

«Я честно не знаю, насколько далеко распространится эта тайная информация. Но группа способна на исполнение обязательств. И я могу сказать, что я контактировал с коллегами относительно того, чтобы стать часть шоу — METALLICA, GUNS N' ROSES, Jason Aldean, FOO FIGHTERS, Church, Stapleton. И все они сказали, что если это случится, то они все в деле».

На вопрос о том, означает ли это, что мероприятие будет своего рода фестивалем, David ответил: «Нет, всё, о чём я говорю, — это один телефонный разговор».



DAVID LEE ROTH Hints At VAN HALEN



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