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JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена



Участники DEF LEPPARD Joe Elliott и Vivian Campbell почтили память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет.



Elliott сказал:



«Я видел VAN HALEN, которые просто уничтожили SABBATH на выступлении в Sheffield City Hall в 1977 году... И Эдди был значимой частью этого, по сути заново изобретя подход к игре на гитаре, как это декадой ранее сделал Джими Хендрикс... Мне повезло оказаться в одном списке с VAN HALEN семь лет назад, когда KINGS OF CHAOS выступали в тот же день на Stone Music Festival в Австралии. Я рад сказать, что его игра в тот вечер была такой же крутой, как и всегда, он буквально встряхнул всё и вся, когда появился на сцене... Покойся с миром, Эдди...»



Campbell добавил:



«Я очень хорошо помню, когда впервые услышал его игру. Мой хороший друг, тоже гитарист, купил первую пластинку VAN HALEN и пришёл ко мне домой, заявив, что мне немедленно нужно это услышать. Он не ошибся, это был момент, который переопределил всё то, что я думал о том, что можно сыграть на гитаре. Цели совершенно изменились. Я всю ночь пытался выучить эти партии и учился у Эдди. Многие годы спустя я всё ещё у него учусь».







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