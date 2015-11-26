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Van Halen

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16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN

8 апр 2021 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

23 мар 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN»

22 мар 2021 : 		 Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену

22 мар 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»

3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

12 янв 2021 : 		 EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене

11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»

10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»

26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право
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После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN



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Бывший басист VAN HALEN Michael Anthony в рамках недавнего интервью рассказал о том, сколько времени потребовалось музыкантам, чтобы утвердить Sammy Hagar'a на роль вокалиста:

«Мы играли минут десять и поняли, что что-то получится. У нас было несколько тем, которые в итоге вошли в "5150", была "Good Enough", и ещё что-то... Что-то из того, что уже было сочинено. И мы поставили ему их и сказали: "Просто пой. Пой что-нибудь". И он спел, и кое-что в итоге попало на альбомный вариант. Химия была просто ВАУ!»

По словам музыканта, не все разделяли оптимизм от его прихода:

«Все — Warner Brother, наш менеджмент, наши юристы — все говорили: "О боже, David Lee Roth ушёл". Они думали, что это такая сильная личность. WB даже хотели, чтобы мы поменяли имя, и я помню, как Alex и Эдди закричали на них после таких слов: "Нет, нет и ещё раз нет, это наше имя, и другого не будет. Это наша карьера, и мы — VAN HALEN!"»

VAN HALEN



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