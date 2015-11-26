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После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN



Бывший басист VAN HALEN Michael Anthony в рамках недавнего интервью рассказал о том, сколько времени потребовалось музыкантам, чтобы утвердить Sammy Hagar'a на роль вокалиста:



«Мы играли минут десять и поняли, что что-то получится. У нас было несколько тем, которые в итоге вошли в "5150", была "Good Enough", и ещё что-то... Что-то из того, что уже было сочинено. И мы поставили ему их и сказали: "Просто пой. Пой что-нибудь". И он спел, и кое-что в итоге попало на альбомный вариант. Химия была просто ВАУ!»



По словам музыканта, не все разделяли оптимизм от его прихода:



«Все — Warner Brother, наш менеджмент, наши юристы — все говорили: "О боже, David Lee Roth ушёл". Они думали, что это такая сильная личность. WB даже хотели, чтобы мы поменяли имя, и я помню, как Alex и Эдди закричали на них после таких слов: "Нет, нет и ещё раз нет, это наше имя, и другого не будет. Это наша карьера, и мы — VAN HALEN!"»







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