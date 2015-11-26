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Van Halen

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26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право

25 дек 2020 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»

23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»

23 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену

18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене

18 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене

16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене
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WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право



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WOLFGANG VAN HALEN в недавнем интервью ответил на вопрос о словах DAVID LEE ROTH'a, сказанных ещё в 2019 году, что «он лицо VAN HALEN в нынешних условиях», в связи с тем, что на тот момент болезнь Эдди вновь вернулась:

«Наверное, но в какой-то степени. [Dave] имеет полное право в мире играть песни VAN HALEN, частью которых он был, так что я не вижу в этом никаких проблем. Каталог VAN HALEN настолько широк, что может быть немного странно сказать, что он — его лицо, вот и всё».

WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH





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