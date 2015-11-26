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WOLFGANG VAN HALEN : DAVID LEE ROTH имеет право



WOLFGANG VAN HALEN в недавнем интервью ответил на вопрос о словах DAVID LEE ROTH'a, сказанных ещё в 2019 году, что «он лицо VAN HALEN в нынешних условиях», в связи с тем, что на тот момент болезнь Эдди вновь вернулась:



«Наверное, но в какой-то степени. [Dave] имеет полное право в мире играть песни VAN HALEN, частью которых он был, так что я не вижу в этом никаких проблем. Каталог VAN HALEN настолько широк, что может быть немного странно сказать, что он — его лицо, вот и всё».













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