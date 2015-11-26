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ZAKK WYLDE: «Эдди — как второе пришествие Христа»



Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) в рамках недавней беседы обсудил значимость Эдди Ван Халена:



«Он изменил мир. Джими Хендрикс был по сути Иисусом Христом электрогитары. Это потолок — вы не можете сделать ничего большего с гитарой. И вдруг — если бы это была католическая иерархия, Эдди стал вторым пришествием Христа. Если Джими — Иисус Христос гитары, то Эдди был вторым пришествием. Это был просто совершенно новый набор трюков и всего остального, и никто не предполагал до этого, что такое возможно. Он менял усилители и всё остальное. Не только технику игры, но и звукосниматели, тремоло, Floyd Rose, усилители, то, как создавались усилители, с большим усилением и всё такое, — я имею в виду, он изменил всё на свете. Не только из-за того, что он использовал теппинг. Даже то, как изготавливаются гитары и усилители, он изменил всё. И, кроме того, он был целостным субъектом. Помимо игры и тона его сочинение песен [было] просто феноменальным — просто потрясающим. Мы просто благословлены тем, что он был с нами до 65 лет. Если вы действительно подумаете об этом, то после этих двух первых пластинок — я имею в виду, после первой пластинки, если бы он ушёл из музыки, он уже изменил игру. После первого альбома, если бы он поступил как Говард Хьюз и просто ушёл и больше никогда не брал в руки гитару, то только этот первый альбом — "Eruption" и всё, что он сделал на этой пластинке, — он изменил всё. Но мы просто счастливы, что он был рядом с нами так долго. Он был замечательным человеком — он был просто душкой».







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