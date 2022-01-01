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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
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Van Halen

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12 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN

20 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/DC

19 июл 2022 : 		 Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся

11 июл 2022 : 		 GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»

8 июл 2022 : 		 Трибьют VAN HALEN на паузе

21 июн 2022 : 		 GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома

7 июн 2022 : 		 MICHAEL ANTHONY не знает, будет ли трибьют-шоу VAN HALEN

22 май 2022 : 		 MIKE MCCREADY почтил память Эдди Ван Халена

15 май 2022 : 		 JOE SATRIANI испугался, когда согласился участвовать в возможном туре в честь Эдди Ван Халена

8 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Эдди — лучший, кого я видел»

30 апр 2022 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1989

20 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом о возможности тура

19 апр 2022 : 		 DAVID LEE ROTH о туре VAN HALEN

10 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI — о новаторском подходе Эдди Ван Халена

26 мар 2022 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1989

15 мар 2022 : 		 MICHAEL ANTHONY исполняет хит VAN HALEN

14 мар 2022 : 		 DARYL HALL заявил, что ему предлагали место в VAN HALEN после ухода Дэвида Ли Рота

15 фев 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о первой встрече с Ван Халеном

10 фев 2022 : 		 MICHAEL STARR, JASON HOOK, SAHAJ TICOTIN и RJ SHANKLE исполняют хиты VAN HALEN

8 фев 2022 : 		 Музыканты HIGH ON FIRE, THE DAMNED THINGS исполняют VAN HALEN

7 фев 2022 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Мы были домоседами»

4 фев 2022 : 		 BUMBLEFOOT, MICHAEL STARR, NITA STRAUSS почтили память Эдди Ван Халена

19 янв 2022 : 		 Sammy Hagar: «Вряд ли кто-нибудь понимал, насколько Эдди был болен»

9 янв 2022 : 		 Первые альбомы VAN HALEN выйдут на виниле

12 дек 2021 : 		 Фигурка EDDIE VAN HALEN выйдет в 2022 году

7 дек 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN
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Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN



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Вокалист LOUDNESS и YOYOKA продолжают публикацию различных кавер-версий — настал момент для композиции VAN HALEN "Dreams".

LOUDNESS Frontman MINORU NIIHARA, Japanese Drum Prodigy YOYOKA Perform VAN HALEN Classic "Dreams" (Video)




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