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Van Halen

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18 ноя 2020 : 		 Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY

18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена

18 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»

18 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл

17 ноя 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1975 года

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1974 года

13 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR отрицает, что разговоры про реюнион VAN HALEN имели место

11 ноя 2020 : 		 REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»

11 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER вспоминает Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 Сын скорбит по Эдди Ван Халену

8 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»

6 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца

30 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»

28 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене

27 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»

27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

25 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь

25 окт 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

23 окт 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

22 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?

22 окт 2020 : 		 STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену

21 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди

21 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена

21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене
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Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY



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В рамках визита в программу "The Howard Stern Show" Wolfgang Van Halen сообщил, что его отец планировал устроить тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY, а также рассматривал варианты приглашения Gary Cherone. Увы, но травмы, полученные после падения на мотоцикле, а также проблемы с онкологией не позволили осуществить эти замыслы. По словам Wolfgang'a, если бы это случилось, то «всё было бы просто замечательно».

Он также добавил, что отец оставил «горы записей», но пока неизвестно, есть ли там что-то стоящее, что в итоге можно издавать:

«Это пока не в моих приоритетах. Не могу сказать когда, точно не сейчас. На всё нужно время». После чего добавил: «Отец явно не просто так отказывался от каких-то идей», но сказал, что «уверен, что здесь можно найти удивительную хренотень!»

EDDIE VAN HALEN Was Considering Reunion Tour Featuring DAVID LEE ROTH, SAMMY HAGAR And MICHAEL ANTHONY



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