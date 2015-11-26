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Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY



В рамках визита в программу "The Howard Stern Show" Wolfgang Van Halen сообщил, что его отец планировал устроить тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY, а также рассматривал варианты приглашения Gary Cherone. Увы, но травмы, полученные после падения на мотоцикле, а также проблемы с онкологией не позволили осуществить эти замыслы. По словам Wolfgang'a, если бы это случилось, то «всё было бы просто замечательно».



Он также добавил, что отец оставил «горы записей», но пока неизвестно, есть ли там что-то стоящее, что в итоге можно издавать:



«Это пока не в моих приоритетах. Не могу сказать когда, точно не сейчас. На всё нужно время». После чего добавил: «Отец явно не просто так отказывался от каких-то идей», но сказал, что «уверен, что здесь можно найти удивительную хренотень!»







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