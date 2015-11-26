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PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона



PAUL STANLEY отреагировал на недавно размещенное видео о встречи Эдди Ван Халена и Джейсона Бекера:



«У некоторых из них просто есть сочувствие, глубокая доброта и любовь. Стыдно видеть и напоминать о настоящем герое, которого мы потеряли, эти душевные разговоры могут вознести кого-то еще на более высокое место. Когда мы делаем что-то доброе для других, мы можем обнаружить, что дарение также является подарком для нас».



















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