4 фев 2022



BUMBLEFOOT, MICHAEL STARR, NITA STRAUSS почтили память Эдди Ван Халена



Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES), Michael Starr (STEEL PANTHER), Nita Strauss (ALICE COOPER), Jason Hook (ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH) и другие почтили память Эдди Ван Халена в рамках звёздного джема на круизе ShipRocked.







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