сегодня



MICHAEL STARR, JASON HOOK, SAHAJ TICOTIN и RJ SHANKLE исполняют хиты VAN HALEN



Michael Starr (вокал / Steel Panther), Jason Hook (гитара / ex-Five Finger Death Punch), Sahaj Ticotin (бас / RA) and RJ Shankle (барабаны / Strung Out) исполнили хиты VAN HALEN "Unchained" и "Panama" в рамках Ultimate Jam Night, проходившей в ходе круиза ShipRocked.

</div> </div> </div> </div> </div> </div>





+0 -0



просмотров: 45

