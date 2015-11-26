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Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену



Продюсер Грэмми Бен Уинстон выступил с защитой 15-секундного фрагмента, посвящённого Эдди Ван Халену:



«Перед церемонией мы связывались с Wolfgang'ом и предложили ему прийти и выступить. Однако он решил, что на самом деле не хочет этого делать, тогда я предложил восемь или девять гитаристов, которые, возможно, могли бы это сделать. Но он отказался и от этого — он решил, что мы должны поставить видео с Эдди, потому что никто не может играть так, как он, так что мы так и поступили.



Мне бы хотелось, чтобы фрагмент был больше, чем был, но Эдди был единственным человеком во всей "In Memoriam", который играл свою собственную музыку, и никого другого не было. Я считаю, что это достойное посвящение, но если Wolfgang так не считает, ну что же, мне жаль.



Это так ужасно — потерять отца. Мы сделали всё, что могли».







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