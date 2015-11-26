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Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена



Вокалист TNT Baol Bardot Bulsara почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября в возрасте 65 лет от рака. Видео исполнения "Dreams" доступно ниже.













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