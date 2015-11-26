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Van Halen

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|||| 27 окт 2020

GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»



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Во время выступления в подкасте "The Dennis Miller Option" басист/вокалист KISS Gene Simmons вспоминал период в середине 1980-х, когда он и Эдди Ван Хален были за кулисами на шоу METALLICA в Южной Калифорнии:

«METALLICA покоряла мир. И мы все узнали об этой новой группе и т. п. Так что я отправился на Long Beach Arena, взял лимузин и телохранителя — все эти глупые атрибуты рок-звёзд. А за кулисами Эдвард ко мне подошел и сказал: "Эй, чувак, что ты делаешь?" — "Решил заценить эту группу..." — "Да". На самом деле я выскочил на сцену с ребятами, и мы вместе исполнили "Cold Gin".

Как бы там ни было, когда мы вышли со сцены, я сказал [Эдди]: "Рад был повидаться. Надеюсь, всё в порядке. Я прыгну в машину и вернусь в Лос-Анджелес." Он говорит: "Нет, чувак. Поехали со мной. У меня тут джип, и я отвезу тебя обратно". Я говорю: "Конечно. Конечно. Почему бы и нет?" И я говорю водителю лимузина: "Знаешь что? Возвращайся. Я поеду с этим парнем". Короче, будь осторожен в своих желаниях.

Итак, он затащил меня в этот старый драндулет без дверей. Вы когда-нибудь видели [американский военный комедийно-драматический сериал] 'M*A*S*H' с такими вертолетами, у которых нет дверей, и они летят боком, и ты думаешь, что умрёшь? У этой штуки нет дверей. У неё есть ремни безопасности. А Эдвард курил как паровоз, и ехал, как мне показалось, со скоростью 100 миль в час по шоссе 405. А я держался что было сил и пытался притворяться, что я бесстрашный парень. Я был напуган до смерти. И я сказал: "Эдди, Эдди, притормози". У него во рту была сигарета, и он сказал: "Почему?" Я не знал, что ответить».

GENE SIMMONS Recalls Getting A Ride From EDDIE VAN HALEN After METALLICA Concert: I Was





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Tomahawk


27 окт 2020, 15:24		Смотрел 'M*A*S*H' в детстве, годная вещь.

dark_medieval_times


27 окт 2020, 16:19		M*A*S*H? что то знакомое, похоже тоже видел, давно очень.

Tomahawk


27 окт 2020, 16:54		Сериал про американский госпиталь во Вьетнаме. По рен-тв показывали, утром.

Gustaff


27 окт 2020, 18:06		или команда А, например

Petrovich Sexyy


27 окт 2020, 18:20		Tomahawk
В Корее

for example


27 окт 2020, 18:47		Понравился пассаж про "все эти глупые атрибуты рок-звёзд"

Sw0Rn


27 окт 2020, 20:24		Гуд стори Джин


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