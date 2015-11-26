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Sammy Hagar: «Вряд ли кто-нибудь понимал, насколько Эдди был болен»



Sammy Hagar в новом интервью рассказал о планах VAN HALEN, которые так и не смогли осуществиться:



«В начале 2020 года, примерно в январе, мы с Эдди наладили связь и снова начали разговаривать. Мы снова говорили о сочинении музыки. Мы говорили о том, чтобы отправиться в турне со всей бандой в 22-м году; таков был план. Конечно, мы не хотели бы объявлять ничего подобного. Но я думаю, что Wolfie [сын Эдди, Wolfgang Van Halen] говорил в некоторых интервью, что все планировали сделать это, и это было бы величайшим событием, которое когда-либо случалось с VAN HALEN. К сожалению, Эдди не успел этого сделать.



Вряд ли кто-нибудь понимал, насколько он был болен. А потом, когда я снова начал с ним общаться, я звонил ему, а он не отвечал. Я посылал ему смс и говорил: "Word man..." — я называл его Word Man — "Word man, где ты, чувак? Я пытаюсь дозвониться до тебя. Ты заставляешь меня нервничать". И примерно через день он перезванивал мне и говорил: "Чувак, я был в больнице". Я сказал: "О Боже". Это было странно. "Чувак, я в больнице. Дай мне немного отдохнуть".



Но вот что я вам скажу: этот парень был сделан из чего-то особенного, чувак. Эта голландская кровь или что это может быть ещё, но он долго держался. У него был рак, операция на бедре, и я думаю, он боролся с этим почти 20 лет».



По словам Sammy, Эдди никогда не позволял своим проблемам со здоровьем или злоупотреблению наркотиками существенно влиять на его живые выступления:



«Эдди всегда играл великолепно. Именно это меня и бесило, потому что он мог пить сколько угодно, делать что угодно, выходить на сцену, и всё равно играл хорошо. Я говорил: "Этот парень меня бесит". [Смеётся]».







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