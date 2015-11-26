Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 35
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 27
*Новое видео LACRIMOSA 22
*Новое видео AMORPHIS 20
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



7 дек 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

1 дек 2021 : 		 SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»

28 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

23 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Эдди — как второе пришествие Христа»

23 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

12 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене

27 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»

21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»

2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN

23 июл 2021 : 		 Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью

2 июл 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»

30 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге

27 июн 2021 : 		 Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с молотка

20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN



*
zoom
*
* *
MITCH MALLOY, прослушивавшийся в VAN HALEN летом 1996 года, почтил память Эдди Ван Халена на концерте девятого октября в рамках MITCH MALLOY'S VH EXPERIENCE — видео доступно ниже.

VAN HALEN




















Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 69

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом