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Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене



Гитарист STEEL PANTHER Russ "Satchel" Parrish в рамках беседы с "Talk Is Jericho" поделился тем, насколько важную роль в его жизни играл Эдди Ван Хален:



«Многие люди знают это, но [вокалист STEEL PANTHER] Michael [Starr] и я были в трибьют-группе VAN HALEN [ATOMIC PUNKS] в течение многих лет. Мы основали её в в начале 90-х просто как способ заработать деньги, но также и потому, что мы были огромными фанатами VAN HALEN, и мы все росли, учась играть рок, на музыке VAN HALEN. Это первая вещь, которую я услышал на гитаре, и она просто поразила меня как молния, а мне было всего семь. Кто-то поставил мне "Eruption". Я ещё даже не играл на гитаре, но подумал: "Ух-х... Это гитара?" Я не знал, что гитара может издавать такой звук. И, конечно, я думаю, что это стало одной из причин, почему я решил стать гитаристом.



Это так странно, потому что я никогда даже не разговаривал с Эдди, я никогда не встречал его ни разу, но он был такой важной частью моей жизни, с самого начала моей музыкальной карьеры. Потому что он был не просто отличным гитаристом. На протяжении всей моей игры на гитаре и изучения музыки я понял, что одна из причин, почему я всегда ставлю VAN HALEN вместо Yngwie Malmsteen'а... Yngwie — отличный гитарист, но Эдди был не просто отличным гитаристом и отличным ведущим гитаристом, он также был отличным автором песен и отличным музыкантом. Вы можете слушать любые песни VAN HALEN — он с ответственностью относился ко всем партиям и стилям.



Если послушать ранние выступления Эдди, в мире просто нет ни одного гитариста, который был бы лучше его. Он был так горяч, и у него был такой подход, что... И его звук был таким чистым. Большинство парней никогда бы не смогли сыграть то, что у него получилось, без видимых усилий. Это было просто невероятно. Он был технарём, но при этом также был и великим исполнителем. И ему не нужно было концентрироваться только на игре. Сколько гитаристов вы знаете, кто мог бы улыбаться как Эдди, и делать так, чтобы всё казалось совершенно простым, в то время как он играл то, что никто не мог повторить даже с полной концентрацией. Это было потрясающе. Он как будто смеялся над всеми нами, типа: "Ты никогда не сможешь этого сделать"».



Satchel сказал, что был шокирован, узнав о смерти Эдди:



«Мы все знали, что он болен, мы все это обсуждали, но чем дальше эти разговоры затихали, тем больше думалось: "О, ну, может быть, обойдётся". И вдруг это происходит, и это словно на тебя упала тонна кирпичей».

























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