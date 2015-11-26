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RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»



RICHIE KOTZEN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какое место в его жизни занимает Эдди Ван Хален:



«Это был первый и один из немногих гитаристов, которым я пытался подражать, будучи молодым и учась играть на гитаре. Я никогда не забуду, как впервые услышал его, вот насколько я был оторван от жизни. Мы ехали домой, родители включили радио, я сидел на заднем сиденье машины, и тут заиграло гитарное соло в песне "Beat It" [Майкла Джексона]. Когда оно началось, мой папа уже собирался заглушить двигатель, а я как закричу: "Нет!" и напугал его. После этого мне нужно было выяснить, кто, чёрт возьми, это играет. Я никогда не слышал, чтобы гитара так звучала. Я был в теме, я ходил на концерты, я был фанатом [BLACK] SABBATH и фанатом SCORPIONS, но я никогда не слышал такого звука гитары. Так я познакомился с VAN HALEN, и с тех пор покупал все их записи».



Затем KOTZEN подтвердил, что он не был знаком с группой VAN HALEN до того, как впервые услышал "Beat It":



«Разве это не безумие? (Смеётся). Я никогда не забуду, как мы с одним из моих юных друзей просматривали журнал, увидели фотографию VAN HALEN и сказали: "Посмотрите на этих ребят. Они испортили свои гитары. Зачем им так раскрашивать инструменты?" Не я это сказал, это сказал мой друг, указав на фотографию, а мы и не знали, кто такие VAN HALEN. Мы знали, кто такие BLACK SABBATH, мы знали SCORPIONS, но мы ничего не знали о VAN HALEN».







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