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Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:



«Эдвард Ван Хален был величайшим героем гитары в мире. Он пересматривал границы технических возможностей, инновации и стиля. Он установил стандарты того, каким должен быть гитарист своего поколения, и был тем, на кого стремились равняться. Его влияние не ограничивалось только мастерством игры на гитаре. Как автор песен он имел способность к популярности и мог создавать запоминающиеся песни, что позволило VAN HALEN десятилетиями быть успешными в мире, занимать самые верхние строчки в чартах, преодолевая экстремальные сдвиги в популярных музыкальных тенденциях. Его влияние на рок-музыку невозможно измерить.



Эдди Ван Хален — единственная причина, по которой я когда-либо мечтал играть на гитаре. Буквально миллионы людей по всему миру нашли в его творчестве страсть к музыке. Я благодарен, что был одним из них.



Эдди Ван Халена будут любить и чествовать вечно».







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