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Van Halen

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27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

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27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

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25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

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Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене



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Вокалист BUSH Gavin Rossdale поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:

«Я имел удовольствие от его компании только один раз. Я пошёл ужинать в чей-то дом, а он был там, и я сел рядом с ним. И он был очень милым. У него с собой была гитара с усилителем, и в основном он играл соло на протяжении большей части ужина. Он перестал играть на гитаре, когда мы разговаривали, но в целом он много репетировал. Он был виртуозом, но очень хорошо, что люди знают, что помимо своего музыкального гения он просто вложил в игру часы, годы, десятилетия — вот как он стал таким хорошим. И это своего рода урок для всех нас — наше ремесло должно быть чем-то, чему мы должны уделять большую часть времени.

Что мне ещё нравится в том, что о нём все говорят, так это то, что постоянно упоминается о том, каким он был добрым и прекрасным духом. Даже его бывшая жена говорила о нём замечательные вещи. Это достижение. Если я умру завтра, не рассчитывай на это дерьмо [Смеётся]».

BUSH





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