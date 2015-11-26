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BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена



Группа BPMD, в состав которой входят Bobby "Blitz" Ellsworth (OVERKILL), Mike Portnoy (THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO), Mark Menghi (METAL ALLEGIANCE) и Phil Demmel (VIO-LENCE, ex-MACHINE HEAD), почтили память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака публикацией видео на композицию "D.O.A.".



«Мир потерял настоящую икону, новатора, шоумена, виртуоза, замечательного автора песен и человека, ставшего одним из самых больших источников вдохновения для того, чтобы научиться играть на гитаре. Это видео — дань Эду, ничего более и мы надеемся, что вы получите удовольствие. Эдди всегда будет в наших сердцах».













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