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Van Halen

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13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата

13 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN

12 окт 2020 : 		 Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SLASH общался с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти

11 окт 2020 : 		 Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»

11 окт 2020 : 		 DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%

9 окт 2020 : 		 VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти

9 окт 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена
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BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена



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Группа BPMD, в состав которой входят Bobby "Blitz" Ellsworth (OVERKILL), Mike Portnoy (THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO), Mark Menghi (METAL ALLEGIANCE) и Phil Demmel (VIO-LENCE, ex-MACHINE HEAD), почтили память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака публикацией видео на композицию "D.O.A.".

«Мир потерял настоящую икону, новатора, шоумена, виртуоза, замечательного автора песен и человека, ставшего одним из самых больших источников вдохновения для того, чтобы научиться играть на гитаре. Это видео — дань Эду, ничего более и мы надеемся, что вы получите удовольствие. Эдди всегда будет в наших сердцах».

BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL Pay Tribute To EDDIE VAN HALEN With Cover Of VAN HALEN's 'D.O.A.'





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