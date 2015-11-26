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Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене



В рамках недавнего интервью с RockSverige лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос, что он думает относительно Эдди Ван Халена:



«Ну, я считаю, что когда он вышел на сцену, это было типа: "Что, чёрт возьми, происходит? Откуда взялся этот парень?" Я помню это очень ярко, и я помню всех, кто хотел быть похожим на него и некоторое время играть как Эдди. Все начали заниматься теппингом, включая меня, но я понял, что не могу этого сделать. Это мне неподвластно, так что я нашёл другой способ игры.



Я вырос под вдохновением других людей, таких как Ritchie Blackmore и Uli Jon Roth, и других гитаристов, но не Эдди Ван Халена. Я бы сказал, что он был гигантом, но вы просто должны услышать, как я играю, — это совершенно другое. Но это не значит, что я его не уважаю, потому что он, наверное, прямо там с Джими Хендриксом и некоторыми из других ультралегенд. Он действительно был тем, кто всё изменил, когда появился».



На вопрос о том, каково это, когда, к примеру, такие люди, как Kirk Hammett из METALLICA, ссылаются на него как на человека, оказавшего на него влияние:



«Ну, сначала позвольте мне сказать, что я думаю, что это ультракруто, и это заставляет меня испытывать огромное удовольствие, слыша подобное от такой группы, как METALLICA, потому что они очень крутые, и это потрясающе само по себе. Потом я бы сказал, что так и должно быть. Все, кто растут, слушают определённых людей, это твоё влияние, а потом ты перенимаешь небольшую часть того и другого, и в конце концов создаёшь свой собственный стиль. Мы так и сделали. Мы выросли, слушая DEEP PURPLE и AC/DC, и, конечно, JUDAS PRIEST, и во всём этом есть определённые элементы, которые нам очень, очень нравятся. Это то, что понравилось мне, — так я и выстроил из этого свой собственный стиль и стиль ACCEPT. Наша манера сочинения, наше звучание... И если люди черпают немного вдохновения от нас и воспринимают нас как влияние, то мы просто передаём факел другим парням. Это замечательно, но именно так всё это и должно работать, так всё работало на протяжении веков. Никто не приходит на эту землю и не изобретает всё сразу. Всё получается постепенно, и со временем движется далее. Я считаю, что это просто замечательно».







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