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Van Halen

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9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

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3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

27 ноя 2020 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена

27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»

26 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене

25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием
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Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене



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В рамках недавнего интервью с RockSverige лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос, что он думает относительно Эдди Ван Халена:

«Ну, я считаю, что когда он вышел на сцену, это было типа: "Что, чёрт возьми, происходит? Откуда взялся этот парень?" Я помню это очень ярко, и я помню всех, кто хотел быть похожим на него и некоторое время играть как Эдди. Все начали заниматься теппингом, включая меня, но я понял, что не могу этого сделать. Это мне неподвластно, так что я нашёл другой способ игры.

Я вырос под вдохновением других людей, таких как Ritchie Blackmore и Uli Jon Roth, и других гитаристов, но не Эдди Ван Халена. Я бы сказал, что он был гигантом, но вы просто должны услышать, как я играю, — это совершенно другое. Но это не значит, что я его не уважаю, потому что он, наверное, прямо там с Джими Хендриксом и некоторыми из других ультралегенд. Он действительно был тем, кто всё изменил, когда появился».

На вопрос о том, каково это, когда, к примеру, такие люди, как Kirk Hammett из METALLICA, ссылаются на него как на человека, оказавшего на него влияние:

«Ну, сначала позвольте мне сказать, что я думаю, что это ультракруто, и это заставляет меня испытывать огромное удовольствие, слыша подобное от такой группы, как METALLICA, потому что они очень крутые, и это потрясающе само по себе. Потом я бы сказал, что так и должно быть. Все, кто растут, слушают определённых людей, это твоё влияние, а потом ты перенимаешь небольшую часть того и другого, и в конце концов создаёшь свой собственный стиль. Мы так и сделали. Мы выросли, слушая DEEP PURPLE и AC/DC, и, конечно, JUDAS PRIEST, и во всём этом есть определённые элементы, которые нам очень, очень нравятся. Это то, что понравилось мне, — так я и выстроил из этого свой собственный стиль и стиль ACCEPT. Наша манера сочинения, наше звучание... И если люди черпают немного вдохновения от нас и воспринимают нас как влияние, то мы просто передаём факел другим парням. Это замечательно, но именно так всё это и должно работать, так всё работало на протяжении веков. Никто не приходит на эту землю и не изобретает всё сразу. Всё получается постепенно, и со временем движется далее. Я считаю, что это просто замечательно».

ACCEPT



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