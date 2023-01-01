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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
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*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
*Новое видео METALLICA 12
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 21
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Van Halen

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21 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона

11 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона

30 мар 2023 : 		 Обновленная версия клипа VAN HALEN

24 мар 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN основал новый проект

22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом

23 дек 2022 : 		 Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»

15 дек 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»

11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом

12 окт 2022 : 		 JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»

5 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена

30 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»

16 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена

9 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»

1 сен 2022 : 		 Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене

25 авг 2022 : 		 SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN

12 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN

20 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/DC

19 июл 2022 : 		 Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся

11 июл 2022 : 		 GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»

8 июл 2022 : 		 Трибьют VAN HALEN на паузе

21 июн 2022 : 		 GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома

7 июн 2022 : 		 MICHAEL ANTHONY не знает, будет ли трибьют-шоу VAN HALEN

22 май 2022 : 		 MIKE MCCREADY почтил память Эдди Ван Халена
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|||| сегодня

Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона



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Гитара Эдди Ван Халена из клипа VAN HALEN "Hot For Teacher" выставленная на продажу на Sotheby's, была продана за $3,932,000.




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