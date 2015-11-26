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ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена



Группа ACE FREHLEY почтила память Эдди Ван Халена в годовщину смерти музыканта и сыграла две песни — "Somebody Get Me A Doctor" и "Dance The Night Away".







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