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TED NUGENT: «Эдди — лучший, кого я видел»



TED NUGENT в рамках программы "The Nightly Nuge" ответил на вопрос о том, кто лучший гитарист из тех, кого он видел:



«Их очень много. Я, пожалуй, отдам предпочтение Эдди Ван Халену, потому что он был очень разнообразен не только в своих ипостасях, но и в своём груве. У него было невероятно органичное чувство ритма в его исполнении не только захватывающих партий лид-гитары, но и в его обработке грувового ритма, несмотря на то, что он был белым парнем. Он по-настоящему бросил вызов истории в вопросе о том, кто может так грувить. Потому что я родом из мира The Funk Brothers из Motown, поэтому я знаю, как выглядят и звучат боги грува. И у Эдди Ван Халена во времена, когда я джемовал с ним и просто слушал записи, можно сказать, было невероятное, сверхъестественное чувство ритма, помимо его запредельного атлетизма на грифе гитары».







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