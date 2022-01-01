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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
*Новое видео KREATOR 13
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Van Halen

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19 апр 2022 : 		 DAVID LEE ROTH о туре VAN HALEN

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21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена
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TED NUGENT: «Эдди — лучший, кого я видел»



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TED NUGENT в рамках программы "The Nightly Nuge" ответил на вопрос о том, кто лучший гитарист из тех, кого он видел:

«Их очень много. Я, пожалуй, отдам предпочтение Эдди Ван Халену, потому что он был очень разнообразен не только в своих ипостасях, но и в своём груве. У него было невероятно органичное чувство ритма в его исполнении не только захватывающих партий лид-гитары, но и в его обработке грувового ритма, несмотря на то, что он был белым парнем. Он по-настоящему бросил вызов истории в вопросе о том, кто может так грувить. Потому что я родом из мира The Funk Brothers из Motown, поэтому я знаю, как выглядят и звучат боги грува. И у Эдди Ван Халена во времена, когда я джемовал с ним и просто слушал записи, можно сказать, было невероятное, сверхъестественное чувство ритма, помимо его запредельного атлетизма на грифе гитары».




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