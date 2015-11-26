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WOLFGANG VAN HALEN почтил память басиста VAN HALEN



WOLFGANG VAN HALEN почтил память оригинального басиста группы, Марка Стоуна, скончавшегося 26 сентября от рака:



«Сокрушительные новости о смерти Марка. Несколько раз с ним встречался, он был замечательным человеком. Скорблю вместе с его семьёй».







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