Вскрытие VAN HALEN



Участники VAN HALEN, SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY, записали видео, в котором рассказывают об издании нового сборника "The Collection II":



LP One: 5150



Side One



01. Good Enough

02. Why Can't This Be Love

03. Get Up

04. Dreams

05. Summer Nights



Side Two



01. Best Of Both Worlds

02. Love Walks In

03. 5150

04. Inside



LP Two: OU812



Side One



01. Mine All Mine

02. When It's Love

03. A.F.U. (Naturally Wired)

04. Cabo Wabo



Side Two



01. Source Of Infection

02. Feels So Good

03. Finish What Ya Started

04. Black And Blue

05. Sucker In A 3 Piece



LP Three: For Unlawful Carnal Knowledge



Side One



01. Poundcake

02. Judgement Day

03. Spanked

04. Runaround

05. Pleasure Dome



Side Two



01. In 'N' Out

02. Man On A Mission

03. The Dream Is Over

04. Right Now

05. 316

06. Top Of The World



LP Four: Balance



Side One



01. The Seventh Seal

02. Can't Stop Lovin' You

03. Don't Tell Me (What Love Can Do)

04. Amsterdam

05. Big Fat Money

06. Doin' Time



Side Two



01. Aftershock

02. Strung Out

03. Not Enough

04. Take Me Back (Déjà Vu)

05. Feelin'



LP Five: Studio Rarities 1989-2004



Side One



01. A Apolitical Blues

02. Crossing Over

03. Baluchitherium



Side Two



01. Humans Being

02. Respect The Wind

03. It's About Time

04. Up For Breakfast







