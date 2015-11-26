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DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена



Бывший гитарист ALICE COOPER, BROTHER CANE и BLACK STAR RIDERS Damon Johnson поделился воспоминанием о том, как брал интервью у Эдди Ван Халена двадцать пять лет назад для журнала RIP:



«BROTHER CAIN выступали в качестве открывающей команды на порядка 20 концертах VAN HALEN в 1995 году на волне успеха на радио нашего сингла "And Fools Shine On". Наш друг @KatherineTurman из журнала RIP организовала интервью из серии "молодые да ранние берут интервью у своих кумиров" в рамках новой рубрики в журнале.



Он был очень дружелюбный и милый, а Alex закричал, когда мы дошли до гитаристов, которые ещё и поют (ха!), Steve Jennings тогда снимал нас».







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