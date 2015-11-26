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Van Halen

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23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»

23 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену

18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене

18 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене

16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион
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Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»



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Вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin рассказал о том, как стал музыкантом:

«Я всю жизнь играл в футбол. Я должен был подписать контракт с очень известной европейской командой. Но я выбрал гитару и решил: "Да ну нафиг, я лучше в это поиграю". Потому что я в 12 лет посмотрел запись VAN HALEN "1984" и решил: "Вот оно!"

Эдди ушёл, но скажу вам так: его никогда не забудут, и я люблю его и скучаю по нему. Я был очень опустошён, когда он скончался. У HALEN очень классная музыка. И Эдди Ван Хален, я даже не знаю, кто ещё так играет, но я полагаю, что он просто получил дар от Бога, и Бог сказал: "Ты будешь лучшим гитаристом из всех". Так что сейчас, он, возможно, на небесах, где играет свои замечательные песни для Бога».

PUDDLE OF MUDD





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