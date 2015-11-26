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Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»



Вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin рассказал о том, как стал музыкантом:



«Я всю жизнь играл в футбол. Я должен был подписать контракт с очень известной европейской командой. Но я выбрал гитару и решил: "Да ну нафиг, я лучше в это поиграю". Потому что я в 12 лет посмотрел запись VAN HALEN "1984" и решил: "Вот оно!"



Эдди ушёл, но скажу вам так: его никогда не забудут, и я люблю его и скучаю по нему. Я был очень опустошён, когда он скончался. У HALEN очень классная музыка. И Эдди Ван Хален, я даже не знаю, кто ещё так играет, но я полагаю, что он просто получил дар от Бога, и Бог сказал: "Ты будешь лучшим гитаристом из всех". Так что сейчас, он, возможно, на небесах, где играет свои замечательные песни для Бога».













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