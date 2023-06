4 июн 2023



Концертное видео VAN HALEN'95



Sammy Hagar опубликовал концертное видео VAN HALEN на композицию 'When It's Love', снятое на одном из концертов 1995 года.



«Песня "When It's Love" была первой песней, которую мы написали и записали для OU812. Это был первый сингл, и он стал хитом первой пятерки. Безусловно, это одна из моих любимых песен о любви всех времен. Я не могу сказать вам, сколько поклонников сказали, что включали ее на своей свадьбе».







