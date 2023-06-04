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Van Halen

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|||| 4 июн 2023

Концертное видео VAN HALEN'95



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Sammy Hagar опубликовал концертное видео VAN HALEN на композицию 'When It's Love', снятое на одном из концертов 1995 года.

«Песня "When It's Love" была первой песней, которую мы написали и записали для OU812. Это был первый сингл, и он стал хитом первой пятерки. Безусловно, это одна из моих любимых песен о любви всех времен. Я не могу сказать вам, сколько поклонников сказали, что включали ее на своей свадьбе».

SAMMY HAGAR Shares 1995 Video Of VAN HALEN Performing "When It's Love" Live In Oakland - "One Of My Favorite Love Songs Of All Time"




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 июн 2023
B
Black Lotus
Ван хален с Семом топчик
Like!2
4 июн 2023
M
Mateas89
А ведь Хагару на тот момент уже 48 было, а он как огурчик!!)

просмотров: 514

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