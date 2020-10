сегодня



BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»



В рамках визита "Trunk Nation With Eddie Trunk" BRET MICHAELS поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене, который скончался в возрасте 65 лет от рака:



«Это опустощающе. Эдди Ван Хален превзошёл гитарное волшебство в оригинальности, звучании, и был одним из единиц, кто мог комбинировать безумную гитарную технику и умение сочинять прекрасные темы. Это была идеальная комбинация. И я думаю, для всех нас, особенно для меня, было просто опустощающе услышать эти новости. И, по понятным причинам, это очень больно для всей семьи и друзей. Он был невероятным гитаристом и замечательным человекок».



На вопрос о том, когда он впервые услышал его музыку, Bret ответил:



«О, я хорошо помню это, реальная история. Я был в подвале моего друга в Mechanicsburg, Пеннсильвания. И я помню, как услышал "Eruption", а потом внезапно оказалось, что у его брата есть эта пластинка, она начинается с "You Really Got Me". И вот тот самый момент — не день, а именно момент — он навсегда поменял мою жизнь. Это был лучший звук из всех, что я слышал.



Я слышал, что люди говорят об альбоме, но тогда не было никаких соцсетей, так что народная молва была силой. И тот момент поменял мою жизнь. Так как я был настоящим, действительно голодным музыкантом, я позаимствовал эту пластинку у [старшего брата моего друга], и меня сильно избили за то, что я взял этот альбом с собой домой. Меня постоянно избивали около недели. И я вернул пластинку, но меня всё равно избили. Но это стоило каждого избиения. И я не имею в виду избиение в устной форме — я говорю о физическом избиении. [Смеётся]».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 266