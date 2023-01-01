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JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN



Бывший барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg опубликовал видео исполнения классического трека VAN HALEN "Running With The Devil" на установке, на которой в рамках тура 2012 года играл Alex Van Halen.







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