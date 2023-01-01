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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 49
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Van Halen

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23 дек 2023 : 		 JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN

17 ноя 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»

12 ноя 2023 : 		 ALICE COOPER о том, как EDDIE VAN HALEN попросил GLEN'a CAMPBELL'a дать ему урок

30 окт 2023 : 		 Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы

27 окт 2023 : 		 SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся

23 окт 2023 : 		 BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN

11 окт 2023 : 		 Вскрытие VAN HALEN

8 окт 2023 : 		 Новая фигурка Эдди

7 окт 2023 : 		 Ремастированное видео VAN HALEN

29 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

9 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

12 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о том, что VAN HALEN рассматривали его в качестве вокалиста: «Для меня большая честь»

11 авг 2023 : 		 Сборник VAN HALEN выйдет осенью

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES подтвердил, что Эдди рассматривал его в VAN HALEN

14 июл 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Воссоединения VAN HALEN не будет»

1 июл 2023 : 		 VAN HALEN в 1983

4 июн 2023 : 		 Концертное видео VAN HALEN'95

30 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»

4 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»

21 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона

11 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона

30 мар 2023 : 		 Обновленная версия клипа VAN HALEN

24 мар 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN основал новый проект

22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом
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JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN



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Бывший барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg опубликовал видео исполнения классического трека VAN HALEN "Running With The Devil" на установке, на которой в рамках тура 2012 года играл Alex Van Halen.




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