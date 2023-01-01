Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 26
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 23
*MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли» 19
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ... 18
*THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



27 окт 2023 : 		 SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся

23 окт 2023 : 		 BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN

11 окт 2023 : 		 Вскрытие VAN HALEN

8 окт 2023 : 		 Новая фигурка Эдди

7 окт 2023 : 		 Ремастированное видео VAN HALEN

29 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

9 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

12 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о том, что VAN HALEN рассматривали его в качестве вокалиста: «Для меня большая честь»

11 авг 2023 : 		 Сборник VAN HALEN выйдет осенью

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES подтвердил, что Эдди рассматривал его в VAN HALEN

14 июл 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Воссоединения VAN HALEN не будет»

1 июл 2023 : 		 VAN HALEN в 1983

4 июн 2023 : 		 Концертное видео VAN HALEN'95

30 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»

4 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»

21 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона

11 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона

30 мар 2023 : 		 Обновленная версия клипа VAN HALEN

24 мар 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN основал новый проект

22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом

23 дек 2022 : 		 Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»

15 дек 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»

11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся



zoom
Sammy Hagar в очередной раз высказался по поводу возможного трибьют-концерта VAN HALEN, заявив, что он очень разочарован тем, что это мероприятие так и не состоялось.

В новом интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" на вопрос, считает ли он, что концерт в честь VAN HALEN когда-нибудь состоится, Hagar ответил:

«Что касается трибьюта, то я очень разочарован тем, как они поступили, включая мой уход из группы. Я не знаю, что за проблема с этой группой... Когда я был в ней первые девять лет, мы ладили как братья и сёстры, мы были счастливы вместе и являлись одной большой семьёй. Но потом всё пошло насмарку. Наркотики и алкоголь — это плохо, в итоге всё становится скверно, и никогда уже не вернуть былого. И если они не сделали ничего для Эдди Ван Халена, величайшего гитариста в мире, величайшего рок-музыканта... Это отвратительно, но это не моё дело».

Насчёт своей группы THE CIRCLE, в которой он участвует вместе с бывшим басистом VAN HALEN Michael'ом Anthony, Sammy сказал:

«Мы с Mike'ом занимаемся своими делами и в следующем году снова выйдем на сцену. Я собираюсь заниматься этим как можно дольше. Я не знаю, сколько ещё я смогу петь эти песни и свои собственные, выходить на сцену, прыгать по ней и устраивать великолепные шоу. Так что пока я могу этим заниматься, я должен продолжать. Но я думаю, что мы будем добавлять в сет больше песен VAN HALEN. Вчера вечером Mikey спел "Ain't Talkin' 'Bout Love". Мы неплохо подаём вещи VAN HALEN».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 333

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом