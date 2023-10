сегодня



SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся



Sammy Hagar в очередной раз высказался по поводу возможного трибьют-концерта VAN HALEN, заявив, что он очень разочарован тем, что это мероприятие так и не состоялось.



В новом интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" на вопрос, считает ли он, что концерт в честь VAN HALEN когда-нибудь состоится, Hagar ответил:



«Что касается трибьюта, то я очень разочарован тем, как они поступили, включая мой уход из группы. Я не знаю, что за проблема с этой группой... Когда я был в ней первые девять лет, мы ладили как братья и сёстры, мы были счастливы вместе и являлись одной большой семьёй. Но потом всё пошло насмарку. Наркотики и алкоголь — это плохо, в итоге всё становится скверно, и никогда уже не вернуть былого. И если они не сделали ничего для Эдди Ван Халена, величайшего гитариста в мире, величайшего рок-музыканта... Это отвратительно, но это не моё дело».



Насчёт своей группы THE CIRCLE, в которой он участвует вместе с бывшим басистом VAN HALEN Michael'ом Anthony, Sammy сказал:



«Мы с Mike'ом занимаемся своими делами и в следующем году снова выйдем на сцену. Я собираюсь заниматься этим как можно дольше. Я не знаю, сколько ещё я смогу петь эти песни и свои собственные, выходить на сцену, прыгать по ней и устраивать великолепные шоу. Так что пока я могу этим заниматься, я должен продолжать. Но я думаю, что мы будем добавлять в сет больше песен VAN HALEN. Вчера вечером Mikey спел "Ain't Talkin' 'Bout Love". Мы неплохо подаём вещи VAN HALEN».







